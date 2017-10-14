Morningside, Northwestern, Dordt get GPAC wins

Morningside beat Briar Cliff on Saturday, 70-10.
--COLLEGE FOOTBALL
Morningside 70 Briar Cliff 10 F
Northwestern 29 Dakota Wesleyan 10 F
Dordt 30 Hastings 23 F/2OT
Washington (Mo.) 55 Buena Vista 20 F
--COLLEGE VOLLEYBALL
Briar Cliff 3 St. Mary 0 F
Northwestern 3 Concordia 0 F
Dordt 3 Doane 1 F
Hastings 3 Mount Marty 0 F
Wayne State 3 MSU-Moorhead 0 F
Buena Vista 3 Northland 0 F
Buena Vista 3 Bethany Lutheran 0 F
--WOMEN'S COLLEGE SOCCER
Northwestern 2 St. Mary 1 F
Briar Cliff 2 Dakota Wesleyan 0 F
Concordia 3 Morningside 0 F
Midland 2 Dordt 1 F
Bemidji State 2 Wayne State 0 F
--MEN'S COLLEGE SOCCER
Briar Cliff 8 Dakota Wesleyan 1 F
Concordia 3 Morningside 0 F
Midland 3 Dordt 2 F