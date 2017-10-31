Western, Unity, Gehlen earn state trips; Northwestern stops Briar Cliff

Western Christian earned its 35th trip to the state volleyball tournament by beating Central Lyon.
--HIGH SCHOOL VOLLEYBALL
South Sioux City 3 Schuyler 0 F
Wynot 3 Allen 2 F
BRLD 3 Oakland-Craig 1 F
Wayne 3 Pierce 0 F
Hartington CC 3 Ponca 0 F
Bennington 3 South Sioux City 0 F
Elgin/Pope John 3 West Holt 1 F
Arlington 3 West Pt-Beemer 0 F
Stanton 3 Wisner-Pilger 0 F
Unity Christian 3 Treynor 0 F
EP-Jefferson 3 Canton 0 F
Western Christian 3 Central Lyon 0 F
Gehlen Catholic 3 Harris-Lake Park 1 F
Janesville 3 Newell-Fonda 0 F
Tea Area 3 Vermillion 0 F
--WOMEN'S BASKETBALL
Briar Cliff 75 Waldorf 57 F
William Penn 60 Northwestern 70 F
--COLLEGE VOLLEYBALL
#22 Wayne State 3 #16 Augustana 1 F
#4 Northwestern 3 Briar Cliff 0 F
Nebraska Wesleyan 0 Buena Vista 3 F
#5 Dordt 3 Mount Marty 0 F
--GPAC SOCCER
Dordt (M) 1 Hastings 4 F
Briar Cliff (M) 0 Concordia 1 F
Doane (M) 2 Northwestern 4 F
Morningside (M) 0 Midland 2 F