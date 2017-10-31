Western, Unity, Gehlen earn state trips; Northwestern stops Bria - KTIV News 4 Sioux City IA: News, Weather and Sports

Sports

Western, Unity, Gehlen earn state trips; Northwestern stops Briar Cliff

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By Brad Pautsch, Sports Director
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Western Christian earned its 35th trip to the state volleyball tournament by beating Central Lyon. Western Christian earned its 35th trip to the state volleyball tournament by beating Central Lyon.

--HIGH SCHOOL VOLLEYBALL
South Sioux City 3 Schuyler 0 F  
Wynot 3 Allen 2 F  
BRLD 3 Oakland-Craig 1 F  
Wayne 3 Pierce 0 F  
Hartington CC 3 Ponca 0 F  
Bennington 3 South Sioux City 0 F  
Elgin/Pope John 3 West Holt 1 F  
Arlington 3 West Pt-Beemer 0 F  
Stanton 3 Wisner-Pilger 0 F  
Unity Christian 3 Treynor 0 F  
EP-Jefferson 3 Canton 0 F  
Western Christian 3 Central Lyon 0 F  
Gehlen Catholic 3 Harris-Lake Park 1 F  
Janesville 3 Newell-Fonda 0 F  
Tea Area 3 Vermillion 0 F  

--WOMEN'S BASKETBALL
Briar Cliff 75 Waldorf 57 F  
William Penn 60 Northwestern 70 F  

--COLLEGE VOLLEYBALL
#22 Wayne State 3 #16 Augustana 1 F  
#4 Northwestern 3 Briar Cliff 0 F  
Nebraska Wesleyan 0 Buena Vista 3 F  
#5 Dordt 3 Mount Marty 0 F  

--GPAC SOCCER
Dordt (M) 1 Hastings 4 F  
Briar Cliff (M) 0 Concordia 1 F  
Doane (M) 2 Northwestern 4 F  
Morningside (M) 0 Midland 2 F 

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