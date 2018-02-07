Briar Cliff & Morningside win to keep GPAC lead

Tyler Borchers had the game-winning basket in Morningside's win over Dakota Wesleyan.
--MEN'S BASKETBALL
Creighton 70 DePaul 68 2
Drake 57 Loyola-Chicago 72 F
Bradley 65 Northern Iowa 74 F
Iowa State 55 Texas Tech 71 2
Concordia 58 Briar Cliff 84 F
Dubuque 92 Buena Vista 84 F
Dakota Wesleyan 83 Morningside 84 F
Mount Marty 58 Northwestern 92 F
--WOMEN'S BASKETBALL
South Dakota 79 IPFW 60 F
Little Priest 49 Iowa Lakes CC 65 F
Dordt 88 Nebraska Christian 52 F
Concordia 106 Briar Cliff 67 F
Dubuque 55 Buena Vista 58 F
Dakota Wesleyan 92 Morningside 77 F
Mount Marty 61 Northwestern 90 F