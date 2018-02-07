Briar Cliff & Morningside win to keep GPAC lead - KTIV News 4 Sioux City IA: News, Weather and Sports

Sports

Briar Cliff & Morningside win to keep GPAC lead

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By Brad Pautsch, Sports Director
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Tyler Borchers had the game-winning basket in Morningside's win over Dakota Wesleyan. Tyler Borchers had the game-winning basket in Morningside's win over Dakota Wesleyan.

--MEN'S BASKETBALL
Creighton 70 DePaul 68 2  
Drake 57 Loyola-Chicago 72 F  
Bradley 65 Northern Iowa 74 F  
Iowa State 55 Texas Tech 71 2  
Concordia 58 Briar Cliff 84 F  
Dubuque 92 Buena Vista 84 F  
Dakota Wesleyan 83 Morningside 84 F  
Mount Marty 58 Northwestern 92 F  

--WOMEN'S BASKETBALL
South Dakota 79 IPFW 60 F  
Little Priest 49 Iowa Lakes CC 65 F  
Dordt 88 Nebraska Christian 52 F  
Concordia 106 Briar Cliff 67 F  
Dubuque 55 Buena Vista 58 F  
Dakota Wesleyan 92 Morningside 77 F  
Mount Marty 61 Northwestern 90 F

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