Briar Cliff splits at Morningside; Charger softball team swept - KTIV News 4 Sioux City IA: News, Weather and Sports

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Briar Cliff splits at Morningside; Charger softball team swept

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By Brad Pautsch, Sports Director
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Nate DeChaine hit a home run in Morningside's 4-2 win over Briar Cliff. Nate DeChaine hit a home run in Morningside's 4-2 win over Briar Cliff.

--COLLEGE BASEBALL
Briar Cliff 2 Morningside 4 F 
Briar Cliff 6 Morningside 4 F  
Nebraska 1 Creighton 3 F  
Dakota Wesleyan 5 Mount Marty 2 F  
Dakota Wesleyan 1 Mount Marty 4 F  

--COLLEGE SOFTBALL
Wisc-Green Bay 1 Iowa 9 F  
Wisc-Green Bay 2 Iowa 3 F  
Northern Iowa 2 Wisconsin 6 F  
South Dakota 3 Nebraska 9 F  
Dakota State 2 Briar Cliff 0 F  
Dakota State 8 Briar Cliff 4 F  

--MEN'S VOLLEYBALL
Morningside (M) 3 Graceland 1 F  
Briar Cliff (M) 3 Dordt 0 F  

--HIGH SCHOOL TRACK
1.Denison-Sch (G) 144 2.Atlantic 105 F 

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