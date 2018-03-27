Briar Cliff splits at Morningside; Charger softball team swept

Nate DeChaine hit a home run in Morningside's 4-2 win over Briar Cliff.
--COLLEGE BASEBALL
Briar Cliff 2 Morningside 4 F
Briar Cliff 6 Morningside 4 F
Nebraska 1 Creighton 3 F
Dakota Wesleyan 5 Mount Marty 2 F
Dakota Wesleyan 1 Mount Marty 4 F
--COLLEGE SOFTBALL
Wisc-Green Bay 1 Iowa 9 F
Wisc-Green Bay 2 Iowa 3 F
Northern Iowa 2 Wisconsin 6 F
South Dakota 3 Nebraska 9 F
Dakota State 2 Briar Cliff 0 F
Dakota State 8 Briar Cliff 4 F
--MEN'S VOLLEYBALL
Morningside (M) 3 Graceland 1 F
Briar Cliff (M) 3 Dordt 0 F
--HIGH SCHOOL TRACK
1.Denison-Sch (G) 144 2.Atlantic 105 F