SIOUX CITY (KTIV) - Here are some soccer scores and highlights from around Siouxland!

Girls:

S.C. West 5(4) - S.C. North 4(3)

S.C. East 6 - Sergeant Bluff-Luton 0

Boys

S.C. East 3 - Sergeant Bluff-Luton 0

S.C. North 6 - Fort Dodge 0

Denison-Schleswig 4 - Lewis Central 2

Unity Christian 2 - West Sioux 1

