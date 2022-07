IHSBCA announces 2022 All-District teams

SIOUX CITY (KTIV) - With just a couple of days left in this years baseball season, the Iowa High School Baseball Coaches Association released their picks for all-district teams. Listed below are those nominated from the states Northwest District which embodies all schools and athletes around Siouxland!

Class 1A:

First Team

Gehlen Catholic: Connor Kraft, Keaton Logan, Ryan Livemore

Remsen St. Mary’s: Carter Schorg, Isaiah Gerrietts, Jaxon Bunkers, Alex Schroeder, Cael Ortmann

Kingsley-Pierson: Damon Schmid, Evan Neumann, Connor Beelner

Woodbury Central: Drew Kluender, Will DeStigter

Newell-Fonda: Trey Jungers, Ryan Greenfield

Alta-Aurelia: Cale Brechwald, Preston McCoy

Second Team

Gehlen Catholic: David Begnoche

Remsen St. Mary’s: Collin Homan, Hunter Pick

Kingsley-Pierson: Boston Doeschot, Jackson Nissen, Jackson Howe, Malakie Christophersen

Woodbury Central: Carter Bleil, Kaleb Bleil

Akron-Westfield: Aric Allard

MMCRU: Branden Whited

Lawton-Bronson: Matt Peters

Harris-Lake Park: Caleb Hemphill

North Union: Carter Morphew, Jay Heinen

Honorable Mentions:

Ethan Thomas River Valley, Cormick Currans Graettinger-Terril-Ruthven-Ayrshire, Boston Reidemann South O’Brien, and Jacob Cates HMS

Class 2A

First Team

Estherville LC: Owen Larson, Carter Snyder, Seth Busch, Ryan Schiltz

Central Lyon: Reece Vander Zee, Zach Lutmer

West Lyon: Korey McKenney, Dawson Ripperda, Zac Severson, Ryer Crichton

Hinton: Gavin Nelson

West Sioux: Blake Van Ballegooyen

Spirit Lake: Jake Cornwall

Cherokee: Aiden Comstock, Trey Benson

Pocahontas Area: Tyce Ruffridge

Second Team

Estherville LC: Landon Vaske, Landon Vaske, Blake Ingvall

West Lyon: Tate Hawf

Hinton: Glen Carlson, Dylan DeVries

Sioux Central: Ethan Johnson, Gibson Olson,

OABCIG: Gibson Olson, Treyten Kolar

Cherokee: Levi Pingel

Emmetsburg: Keaton Duhn

Spirit Lake: Branden Theesfeld, Isaac Early

South Central Calhoun: Andrew Anderson

Western Christian: Ty Van Essen

Pocahontas Area: Gavin Ehn

Honorable Mentions:

Dillon Manthei Manson-NW Webster, Kolby Scott MVAOCOU

Class 3A

First Team

Sergeant Bluff-Luton: Aidan Sieperda, Bryce Click

Bishop Heelan: Kaleb Gengler, Ian Gill, Brady Baker

MOC-Floyd Valley: Kael Arends, Nik Wede, Carson Jager, Carter Aalbers

Le Mars: Ayden Hoeg

Storm Lake: Hunter DeMey, Edgar Barriero, Jake Eddie

Spencer: Devin Dirkx, Reid Tigges

Second Team

Sergeant Bluff-Luton: Brody Blake, Tylar Lutgen

Bishop Heelan: Sean Schaefer, Jackson Freebern, Shane Sanderson

MOC-Floyd Valley: Kooper Huss, Austin Oolman

Storm Lake: Sam Dvergsteen

Spencer: Brennan Elsbecker

Sioux Center: Carson Bruhn, Kole Hooyer

Denison-Schleswig: Harrison Dahm

Class 4A

First Team

S.C. East: Aidan Haukap, Blake Patino, Cole Johnson, Lincoln Colling

S.C. West: Drew Benson, Skylar Hansen, Brady Larson

S.C. North: Ayden Schrunk, Steve King

Second Team

S.C. East: Vinney Pomerson, Andrew Brown, Kelynn Jacobsen

S.C. West: Cael Kilburg, Sam Dattalico, Ryan Smith

S.C. North: Carter Pinney, Eli Cedillo

