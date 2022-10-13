Morningside and Briar Cliff battle to draw
Published: Oct. 13, 2022 at 12:01 AM CDT|Updated: 1 hour ago
SIOUX CITY (KTIV) - CVB
Briar Cliff 0 Dordt 3 F
Morningside 0 Northwestern 3 F
SOCC
Morningside (W) 0 Briar Cliff 3 F
Morningside (M) 3 Briar Cliff 3 F
MLB
Philadelphia 0 Atlanta 3 F
San Diego 5 LOS 3 F
NBA
Atlanta 99 Cleveland 105 F
New York 100 Indiana 109 F
New Orleans 103 Miami 120 F
Brooklyn 107 Milwaukee 97 F
Charlotte 94 Philadelphia 99 F
NHL
Columbus 1 Carolina 4 F
Toronto 3 Montreal 4 F
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