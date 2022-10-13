Sioux County takes down Sioux City on rivalry night

By Jayson Moeller
Published: Oct. 12, 2022 at 11:42 PM CDT|Updated: 7 minutes ago
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SIOUX CITY (KTIV) -CVB

Briar Cliff 0 Dordt 3 F

Morningside 0 Northwestern 3 F

SOCC

Morningside (W) 0 Briar Cliff 3 F

Morningside (M) 3 Briar Cliff 3 F

MLB

Philadelphia 0 Atlanta 3 F

San Diego 5 LOS 3 F

NBA

Atlanta 99 Cleveland 105 F

New York 100 Indiana 109 F

New Orleans 103 Miami 120 F

Brooklyn 107 Milwaukee 97 F

Charlotte 94 Philadelphia 99 F

NHL

Columbus 1 Carolina 4 F

Toronto 3 Montreal 4 F

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