Morningside & Briar Cliff split rivalry night

By Jayson Moeller
Published: Dec. 7, 2022 at 11:23 PM CST|Updated: 39 minutes ago
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SIOUX CITY (KTIV) -

MBB

Morningside 76 Briar Cliff 70 F

Buena Vista 56 Nebraska Wesleyan 62 F

WBB

Morningside 54 Briar Cliff 76 F

Buena Vista 65 Nebraska Wesleyan 55 F

CWBB

Iowa State 57 Iowa 70 F

Wisconsin 54 Nebraska 82 F

CMBB

Nebraska-Omaha 65 Drake 78 F

Nebraska 65 Indiana 81 F

NBA

Charlotte 116 Brooklyn 122 F

Washington 111 Chicago 115 F

Oklahoma City 102 Memphis 123 F

Sacramento 113 Milwaukee 126 F

Indiana 115 Minnesota 121 F

Detroit 98 New Orleans 104 F

Atlanta 89 New York 113 F

LA Clippers 111 Orlando 116 F/OT

LA Lakers 113 Toronto 126 F

Golden State 123 Utah 124 F

NHL

Minnesota 3 Calgary 5 F

Boston 4 Colorado 0 F

Buffalo 9 Columbus 4 F

Washington 4 Philadelphia 1 F

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