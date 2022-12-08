Morningside & Briar Cliff split rivalry night
Published: Dec. 7, 2022 at 11:23 PM CST|Updated: 39 minutes ago
SIOUX CITY (KTIV) -
MBB
Morningside 76 Briar Cliff 70 F
Buena Vista 56 Nebraska Wesleyan 62 F
WBB
Morningside 54 Briar Cliff 76 F
Buena Vista 65 Nebraska Wesleyan 55 F
CWBB
Iowa State 57 Iowa 70 F
Wisconsin 54 Nebraska 82 F
CMBB
Nebraska-Omaha 65 Drake 78 F
Nebraska 65 Indiana 81 F
NBA
Charlotte 116 Brooklyn 122 F
Washington 111 Chicago 115 F
Oklahoma City 102 Memphis 123 F
Sacramento 113 Milwaukee 126 F
Indiana 115 Minnesota 121 F
Detroit 98 New Orleans 104 F
Atlanta 89 New York 113 F
LA Clippers 111 Orlando 116 F/OT
LA Lakers 113 Toronto 126 F
Golden State 123 Utah 124 F
NHL
Minnesota 3 Calgary 5 F
Boston 4 Colorado 0 F
Buffalo 9 Columbus 4 F
Washington 4 Philadelphia 1 F
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