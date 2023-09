SportsFource Extra: Week Two

SIOUX CITY (KTIV) - The high school football action continues in Siouxland with week two battles in Iowa, Nebraska and South Dakota. Check out all the action here in the second edition of SportsFource Extra-

Iowa Scores:

Hinton 0, Western Christian 33 Final

BH/RV 39, West Sioux 6 Final

OABCIG 12, East Sac County 13 Final

Missouri Valley 26, MVAOCOU 24 Final

Pocahontas Area 35, Okoboji 32 Final

Sioux Center 30, Spirit Lake 20 Final

Emmetsburg 16, Estherville-LC 35 Final

Cherokee 50, Sioux Central 0 Final

Unity Christian 0, Ridge View 14 Final

CL/GLR 42, MOC-FV 7 Final

Sheldon 35, South O’Brien 7 Final

West Monona 8, St. Albert 24 Final

Westwood 22, Woodbury Central 39 Final

Logan-Magnolia 42, Kingsley-Pierson River Valley 12 Final

IKM-Manning 27, Panorama 26 Final

St. Ansgar 42, North Union 7 Final

Gehlen Catholic 27, MMCRU 34 Final

H-M-S 0, Alta-Aurelia 9 Final

Sgt. Bluff-Luton 10, S.C. East 27 Final

Bishop Heelan 57, C.B.A.L. 13 Final

Webster City 34, Spencer 7 Final

S.C. North 14, Le Mars 38 Final

Boone 37, Storm Lake 20 Final

Harlan 48, Denison-Schleswig 20 Final

S. Cent. Calhoun 47, Southwest Valley 0 Final

Rockford 0, Harris-Lake Park 67 Final

Northwood-Kensett 12, GT/RA 44 Final

Ar-We-Va 25, Glidden-Ralston 24 Final

Newell-Fonda 64, West Harrison 28 Final

Remsen St. Mary’s 48, Siouxland Christian 0 Final

Nebraska Scores:

Plainview 6, Hartington-Newcastle 42 Final

Pender 29, Clarkson/Leigh 36 Final

Wakefield 16, Bancroft-Rosalie 34 Final

Archbishop Bergan 21, Ponca 24 Final

Ord 14, Norfolk Catholic 31 Final

S-E-M 43, Stuart 27 Final

CWC 24, Wausa 28 Final

Niobrara/Verdigre 26, Creighton 12 Final

Cedar Catholic 25, Aquinas Catholic 13 Final

David City 0, Battle Creek 47 Final

Wayne 14, Douglas County West 38 Final

Scotus Central Catholic 20, Pierce 28 Final

ONeil 40, Schuyler 14 Final

Norfolk 27, Bellevue East 0 Final

South Dakota Scores:

Elk Point-Jefferson 11, Sioux Valley 20 Final

Dakota Valley 49, Chamberlain 13 Final

Lennox 18, Vermillion 12 Final

