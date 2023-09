SportsFource Extra: Week Six

SIOUX CITY (KTIV) - The week six edition of SportsFource Extra brought quite the mix from homecoming games, long-standing rivalries being renewed, a couple of surprise finishes, and of course a few weather delays.

Final Scores:

Iowa Scores-

Pocahontas Area 0 Emmetsburg 35 Final

Eagle Grove 0 East Sac County 23 Final

Lawton-Bronson 13 Ridge View 22 Final

West Sioux 7 OABCIG 41 Final

Hinton 44 MVAOCOU 0 Final

Okoboji 28 Garner-H-V 21 Final

Spirit Lake 42 Estherville-LC 33 Final

Unity Christian 12 CL/GLR 39 Final

Western Christian 38 Sheldon 14 Final

Westwood 12 Logan-Magnolia 20 Final

Woodbury Central 43 Kingsley-Pierson 0 Final

IKM-Manning 31 ACGC 35 Final

West Fork 6 North Union 47 Final

West Monona 14 Alta-Aurelia 41 Final

Gehlen Catholic 21 Sibley-Ocheyedan 20 Final

H-M-S 28 South O’Brien 29 Final-OT

C.B.A.L. 27 S.C. East 48 Final

Sioux Center 42 BH/RV 14 Final

Carroll Bishop Heelan Postponed

D.M. Roosevelt 20 S.C. North 14 Final

S.C. West 7 Le Mars 56 Final

Fort Dodge 49 Storm Lake 14 Final

Spencer 19 Denison-Schleswig 22 Final

Sgt. Bluff-Luton 7 MOC-FV 28 3Q

West Hancock 57 S. Cent. Calhounoo 6 Final

GT/RA 20 Harris-Lake Park 28 Final

Siouxland Christian 6 Bishop Garrigan 69 Final

Newell-Fonda 28 Boyer Valley 48 Final

Ar-We-Va 6 Remsen St. Mary’s 47 Final

West Harrison 6 Woodbine 66 Final

MOC-FV 28 SB-L 14 Final

Nebraska Scores-

Stanton 48 Wisner-Pilger 6 Final

Neligh-Oakdale 38 Summerland 2 Final

Crofton 52 Homer 7 Final

Cedar Bluffs 0 Clarkson/Leigh 1 Forfeit

Ponca 33 West Point-Beemer 0 Final

Oakland-Craig 50 Archbishop Bergan 6 Final

Hampton 1 Santee 0 Forfeit

Wausa 6 Wynot 52 Final

Humphrey St. Francis 32 Howells-Dodge 30 Final

Ainsworth 60 EPPJ 8 Final

Cedar Catholic 51 West Holt 21 Final

Boone Central 21 Wayne 0 Final

Pierce 53 O’Neill 33 Final

Omaha Bryan 15 South Sioux 34 Final

South Dakota Scores-

Freeman/Marion/F.A 50 Gayville-Volin 6 Final

Elk Point-Jefferson 55 M/H.H 3 Final

Dakota Valley 6 Lennox 38 Final

Brookings 0 Yankton 48 Final

Chamberlain 21 Vermillion 18 Final

