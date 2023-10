Norfolk Catholic and Norfolk Panthers leave it all on the hardwood in Tuesday night battles

NORFOLK, Neb. (KTIV) - It was a showdown in Norfolk, Nebraska on Tuesday night as both Norfolk Catholic and Norfolk Public were in action for some battles on the hardwood.

Final Scores:

CVB

Winona State 1 Wayne State 3 Final

HSVB

Iowa:

H-M-S 3 Harris-Lake Park 0 Final

Central Lyon 0 Unity Christian 3 Final

West Lyon 3 Sheldon 0 Final

Boyden-Hull 3 Sibley-Ocheyedan 0 Final

C.B.L 0 S.C. East 3 Final

Okoboji 0 MOC-FV 3 Final

George-Little Rock 0 Hinton 3 Final

C.B.J 0 Sgt. Bluff-Luton 3 Final

Siouxland Christian 3 MVAOCOU 0 Final

Bishop Heelan 3 S.C. West 0 Final

Spencer 0 Spirit Lake 3 Final

Shenandoah 3 Denison-Schleswig 0 Final

Nebraska:

G.A.C.C. 3 Battle Creek 1 Final

Norfolk Catholic 3 Aquinas Catholic 0 Final

Kearney 3 Norfolk 2 Final

Oakland-Craig 2 West Point-Beemer 0 Final

Oakland-Craig 2 Douglas County West 0 Final

Clarkson/Leigh 2 Plainview 0 Final

Pierce 2 Boone Central 0 Final

Plainview 2 Lutheran High N.E. 1 Final

O’Neill St. Mary’s 2 E.P.P.J 0 Final

O’Neill St. Mary’s 2 Humphrey St. Francis 0 Final

South Dakota:

Gayville-Volin 3 Irene-Wakonda 0 Final

Copyright 2023 KTIV. All rights reserved.